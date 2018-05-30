15:51 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Группа нелегалов намеревалась пройти в Европу через Львовскую область - ВИДЕО, ФОТО

Мостисские сотрудники пограничной службы во Львовской области, около границы, провели захват группы нелегалов - шестнадцати жителей Ирака и двух турков.

 

Группа нелегалов намеревалась пройти в Европу через Львовскую область - ВИДЕО, ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда.

Ночью 30 мая 2018 года работники Госпогранслужбы отдела "Смильница" обнаружили людей, которые были намерены незаконно перейти границу. Среди них были четверо женщин и двое детей. Было заранее известно о появлении неизвестных азиатской внешности, которые направлялись в сторону границы. На указанное место оперативно отправилась группа реагирования, а территория границы начала усиленно охраняться дополнительными нарядами.

У большинства задержанных не было при себе каких-либо документов, удостоверяющих личность. Длятся соответствующие мероприятия и определяются все обстоятельства их незаконного путешествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Черниговского отряда ГПСУ в пункте пропуска "Новые Яриловичи" не пустили в страну четверых граждан России. 


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