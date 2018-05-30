Бабченко извинился за инсценировку его гибели

Об этом он заявил на совместном брифинге главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко.

Также журналист поблагодарил СБУ за свое спасение. Он рассказал, что эта операция готовилась два месяца, но его посвятили в курс дела месяц назад, и с тех пор он был на связи с сотрудниками СБУ, они думали и действовали сообща.

Бабченко отметил, что преступление завершено и доказано. В результате операции вечером 30 мая 2018 года был задержан злоумышленник. Выяснилось, что убийство журналиста Бабченко - это не единственный заказ спецслужб Российсской Федерации.

Как заявил Грицак, спецслужбы РФ завербовали одного гражданина Украины, который предложил знакомому экс-участнику АТО за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов совершть убийство и передал ему задаток в виде половины суммы.

Агент получил досье на Бабченко с подробными данными о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные.

Бабченко подчеркнул вероятность других преступлений, которые были предотвращены этой операцией. Грицак уточнил, что спецслужбы России ставили задание задержанному преступнику обнаружитьисполнителей для совершения ряда терактов с многочисленными жертвами.