19:41 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Бабченко извинился за инсценировку его гибели

Российсский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого инсценировала СБУ для его же защиты, извинился за то, что всем пришлось пережить. Он добавил, чт не один раз "хоронил" друзей и знает, какие чувства при этом испытывают, но по другому было нельзя.

Бабченко извинился за инсценировку его гибели

Об этом он заявил на совместном брифинге главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко.

Также журналист поблагодарил СБУ за свое спасение. Он рассказал, что эта операция готовилась два месяца, но его посвятили в курс дела месяц назад, и с тех пор он был на связи с сотрудниками СБУ, они думали и действовали сообща. 

Бабченко отметил, что преступление завершено и доказано. В результате операции вечером 30 мая 2018 года был задержан злоумышленник. Выяснилось, что убийство журналиста Бабченко - это не единственный заказ спецслужб Российсской Федерации.

Как заявил Грицак, спецслужбы РФ завербовали одного гражданина Украины, который предложил знакомому экс-участнику АТО за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов совершть убийство и передал ему задаток в виде половины суммы.

Агент получил досье на Бабченко с подробными данными о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные.

Бабченко подчеркнул вероятность других преступлений, которые были предотвращены этой операцией. Грицак уточнил, что спецслужбы России ставили задание задержанному преступнику обнаружитьисполнителей для совершения ряда терактов с многочисленными жертвами.


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