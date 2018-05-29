Эксклюзив: Прибыльный бизнес за неделю, - Тимофеев

По его словам, современный бизнес сосредоточен в интернете. И обходя всемирную паутину стороной вы просто теряете клиентов. Также О. Тимофеев уверен в том, что для запуска прибыльного бизнеса достаточно всего одной недели.

"Это реально, когда у тебя появилась идея. Ты придумал товар или услугу. Ты нашел, кто тебе это сделает. И получил первого клиента. Вот это бизнес. Первая транзакция случилась – это доход. Год это очень долго. Первые деньги начинаются до 30 дней, в первый месяц. Если дольше, то это просто обдумывание: какую нишу выбрать, куда пойти. Клиентов много в интернете, вопрос в том, умеешь ты их получать или нет. За год можно построить компанию с семизначным доходом не в гривнах. Поэтому первого месяца для первой прибыли – достаточно", — заявил О.Тимофеев.