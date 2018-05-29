Эксклюзив: Фермеры смогут выкупать свой земельный участок, — Ходаковская

Эксклюзивно для ТК "Первый Деловой" эту тему прокомментировала доктор экономических наук, специалист Института Аграрной экономики Ольга Ходаковская:

"Именно этот проект — прорыв в развитии и поддержке фермерских хозяйств. Согласно ему, фермеры, которые имеют большие площади землепользования, либо те, кто хочет начать заниматься таким видом деятельности – смогут на земельных аукционах (квазиа-аукционах) купить право аренды на с/х земли до 5 га. Сейчас мы видим, что фермерские хозяйства не всегда конкурентны по цене аренды. Если учесть, что по стране ставки на паи и земли госсобственности колеблются от 4% до 8% от нормативной финансовой оценки, то, к примеру, в Тернопольской области этот коридор составляет заоблачные 30%. А их предстоит уплачивать каждый год». Эксперт считает, что именно эти факторы "ложатся" на плечи аграриев и потом отображаются в себестоимости продукции:

"Что предлагают новые положения документа: теперь только фермеры между собой смогут выходить на эти аукционы. А в дальнейшем — фермер сможет выкупить свой земельный участок", — заявила эксперт.

Однако, есть один момент, который вызывает беспокойство, уточняет О. Ходаковская: "Площадь земли. Сами посудите: 5га в маштабах Украины весьма мало". Полностью посмотреть комментарий можно на сайте ТК "Первый Деловой" в программе Бизнес