11:28 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе заработал пляж для людей с ограниченными возможностями

В одесском районе "Дельфин" принял первых отдыхающих пляж для людей с физическими ограниченными возможностями. Там пляж дополнительно оборудовали и благоустроили.

В Одессе заработал пляж для людей с ограниченными возможностями

Об этом информирует портал timer-odessa.net.

Так, на пляже появились дополнительные лежаки, предназначенные специально для лиц с ограниченными возможностями, кабинки для переодевания.

Кроме того, с этого года отдыхающие на пляже находятся под опекой службы скорой медицинской помощи "Интосана". Известно, что с предприятием заключён договор, согласно которому экстренная медицинская помощь посетителям пляжа в случае необходимости будет оказана бесплатно.

Все новововведения, а равно и ранее существующие объекты, созданы за счёт Одесской мэрии и соседствующего с пляжем компелкса "Калетон", который взял над пляжем своего рода шефство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки было обнаружено на пят киевских пляжах. Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.


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