В Одессе заработал пляж для людей с ограниченными возможностями

Об этом информирует портал timer-odessa.net.

Так, на пляже появились дополнительные лежаки, предназначенные специально для лиц с ограниченными возможностями, кабинки для переодевания.

Кроме того, с этого года отдыхающие на пляже находятся под опекой службы скорой медицинской помощи "Интосана". Известно, что с предприятием заключён договор, согласно которому экстренная медицинская помощь посетителям пляжа в случае необходимости будет оказана бесплатно.

Все новововведения, а равно и ранее существующие объекты, созданы за счёт Одесской мэрии и соседствующего с пляжем компелкса "Калетон", который взял над пляжем своего рода шефство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки было обнаружено на пят киевских пляжах. Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.