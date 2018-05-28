Россиянка с тремя детьми на границе попросила убежища

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что русскую впустили в Украину, а о ее просьбе сообщили ГМС Украины в Киевской области.

Количество заявок на получение статуса беженцаот российских граждан в США установила 24-летний максимум в 2017 году, подскочив почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на протяжении 2017 и 2018 года пограничная служба Украины не разрешила въезд на территорию страны 117 публичным деятелям с гражданством Российской Федерации.