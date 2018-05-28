16:30 28.05.2018 | Общество | Новости
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На Донбассе пограничные пункты переходят на летний режим

С 1 июня текущего 2018 года контрольно-проверочные и пропускные процессы во всех контрольных пунктах въезда - выезда переходят в другой режим работы. На протяжении всего летнего времени на линиях соприкосновения процедуры пропуска будут проводиться с 06:00 до 20:00.

На Донбассе пограничные пункты переходят на летний режим

Об этом сообщает пресс-служба ООС в сети Facebook.

В частности, на летний режим работы будут переведены такие дорожные коридоры:

- "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

- "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

- "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

- "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

- "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);

- "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", гражданка России с детьми попросила сотрудников пограничной службы передать просьбу о предоставлении статуса беженцев в связи с преследованием их в России по религиозным причинам.


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