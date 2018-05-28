На Донбассе пограничные пункты переходят на летний режим

С 1 июня текущего 2018 года контрольно-проверочные и пропускные процессы во всех контрольных пунктах въезда - выезда переходят в другой режим работы. На протяжении всего летнего времени на линиях соприкосновения процедуры пропуска будут проводиться с 06:00 до 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в сети Facebook.
В частности, на летний режим работы будут переведены такие дорожные коридоры:
- "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
- "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
- "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
- "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
- "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик);
- "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", гражданка России с детьми попросила сотрудников пограничной службы передать просьбу о предоставлении статуса беженцев в связи с преследованием их в России по религиозным причинам.