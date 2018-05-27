Конфликт на востоке Украины продолжает затягиваться, - Волкер

Об этом передает Крым Реалии.

По его словам, новый формат проведение операции Объединенных сил существенно повлиял на процесс мирного урегулирования конфликта. обратил Волкер также обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе будет входить в активную фазу 2014-2015 годов. В таком случае существуют риски гуманитарной катастрофы мирного населения в зоне конфликта.

"По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - подытожил американский амбассадор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что предложение Российской Федерации о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе является неприемлемым и только негативно повлияет на территориальную целостность Украины.