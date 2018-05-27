09:00 27.05.2018 | Общество | Новости
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Израильские ВВС нанесли авиаудар по сектору Газа

ВВС Армии обороны Израиля совершили очередной авианалет по позициям боевиков ХАМАСа. Об этом передает пресс-служба израильской армии.

Израильские ВВС нанесли авиаудар по сектору Газа

Сообщается, что три ракетных снаряда были выпущены по позициям террористов на юге региона.  Удар осуществлен в ответ на попытку проникновения на территорию Израиля боевиков ХАМАСа, которые попытались повредить израильскую оборонительную инфраструктуру на одном из участков израильско-палестинской гробницы. 

Напомним, что Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе - с Египтом. Террористическая организация ХАМАС использует сектор Газа для проведения подготовки боевиков, которые принимают участие в различных конфликтах на Ближнем Востоке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что еврейское государство стало первой страной в мире, которая применила в бою истребитель пятого поколения F-35. Истребители F-35 пятого поколения уже совершают полеты и участвуют в боевых миссиях.


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