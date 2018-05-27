14:16 27.05.2018 | Общество | Новости
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Британию накрыли аномальные дожди с грозами - ФОТО

Небо Великобритании разразилось проливными ливнями и раскатами грома. Об этом передает BBC Weather.

Британию накрыли аномальные дожди с грозами - ФОТО

Синоптики подсчитали около 15 тыс вспышек молний и громовых ударов. Стихия начала двигаться на север через юг Англии, Мидлендс и Уэльс. Ливни, как ожидается, продолжатся в течение всего воскресенья. Национальное метеорологическое бюро выпустило предупреждение о сильном дожде и наводнениях. Уровень опасности - "желтый". 

Таким образом, движение пассажирского и автомобильного транспорта на ряде автомагистралей будет ограничено, несколько внутренних рейсов были перенесены на 30 мая, в некоторых графствах Англии власти вынуждены были обьявить о комендантском часе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из автомагистралей Греции от удара шаровой молнии загорелся пассажирский автобус. На место происшествия прибыло 18 спасателей и 6 единиц противопожарной техники. Огонь удалось ликвидировать в течении 8 минут. 


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