Британию накрыли аномальные дожди с грозами - ФОТО

Синоптики подсчитали около 15 тыс вспышек молний и громовых ударов. Стихия начала двигаться на север через юг Англии, Мидлендс и Уэльс. Ливни, как ожидается, продолжатся в течение всего воскресенья. Национальное метеорологическое бюро выпустило предупреждение о сильном дожде и наводнениях. Уровень опасности - "желтый".

Таким образом, движение пассажирского и автомобильного транспорта на ряде автомагистралей будет ограничено, несколько внутренних рейсов были перенесены на 30 мая, в некоторых графствах Англии власти вынуждены были обьявить о комендантском часе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из автомагистралей Греции от удара шаровой молнии загорелся пассажирский автобус. На место происшествия прибыло 18 спасателей и 6 единиц противопожарной техники. Огонь удалось ликвидировать в течении 8 минут.