17:11 25.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине на Троицу обещают похолодание и дожди - ФОТО

Украинские синоптики предупреждают о дождях и грозах в нашей стране, 26 мая 2018 года. Также в Украине в ближайшие сутки станет прохладнее из-за перемещения прохладного воздуха с северо-востока Европы. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в соцсети Facebook.

В Украине на Троицу обещают похолодание и дожди - ФОТО

По прогнозу синоптиков, в субботу, 26 мая, сухую погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого давления, лишь крайний запад и юг окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов.

Ночью на крайнем западе и в восточных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16 градусов (в Черниговской и Сумской областях 8-13 градусов), на юге 14-19; днем 19-25, на Закарпатье 25-29 градусов тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью + 12-14, днем + 21-23.


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