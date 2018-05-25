В Украине на Троицу обещают похолодание и дожди - ФОТО

По прогнозу синоптиков, в субботу, 26 мая, сухую погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого давления, лишь крайний запад и юг окажутся в зоне влияния атмосферных фронтов.

Ночью на крайнем западе и в восточных областях, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16 градусов (в Черниговской и Сумской областях 8-13 градусов), на юге 14-19; днем 19-25, на Закарпатье 25-29 градусов тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью + 12-14, днем + 21-23.