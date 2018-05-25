Отдых в санатории "Лесная Песня" Трускавец

Город считается самым экологичным и чистым в Украине. Сюда приезжают не только взрослые. Путевки приобретают семьи с детьми, чтобы всем вместе:

- подышать полезным воздухом карпатского леса;

- испытать лечебную силу грязей;

- попить знаменитой водички.

Комфортный отдых

Большинство санаториев реконструированы или отстроены заново. Лечебницы оборудованы новой медтехникой и оснащены собственными лабораториями. Во многих имеются не только процедурные кабинеты. В корпусах находятся SPA-салоны, бассейны, бани/сауны, развлекательные комплексы и даже конференц-залы. Можно выбрать санатории, построенные на берегу озер или у подножья гор. У всех гостей есть возможность подобрать место проживания по профилю, учитывая благоустроенность номеров и подходящий сервис.

Например, многим нравится останавливаться в санатории "Лесная Песня", который спроектирован в современном стиле и находится в самой гуще карпатского леса. На базе санаторного комплекса работает медицинский СПА-центр "Аква Мед". Здесь проводят:

- предварительное обследование;

- консультации у терапевтов, педиатров, урологов и гинекологов, а также других специалистов;

- делают назначения по профилю заболевания (половые проблемы, с ЖКТ, обменом веществ, нарушения в работе дыхательной системы и СС);

- подбирают индивидуальную программу лечения, восстановления и профилактики.

На территории санатория работает бювет с "Нафтусей" и "Марией". Также есть соляная камера, которая отлично помогает астматикам, аллергикам и страдающим легочными заболеваниями.

Особенностью "Лесной Песни" стали 2 и 3-комнатные номера с обустроенными кухнями (плита, холодильник, посуда), спальнями. В апартаментах установлена техника, необходимая для комфортного пребывания в любой сезон, и проведен wi-fi. Для проживающих работает фитнес-центр, предусмотрены спортивные и детские площадки, а также оборудована парковая зона в лесу. Готовить можно самостоятельно или воспользоваться услугой "все включено" и посещать шведский стол.

Выбрать и предварительно заказать номер в курортном отеле "Лесная Песня" г.Трускавец можно через сервис "Захiд Курорт". Это возможность быстрого бронирования подходящих апартаментов на требуемую дату.