Бывшей замглаве ГМС Пимаховий выдвинуто подозрение в коррупции

Генеральная прокуратура Украины выдвинула подозрение экс-заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В данный момент она уволена с должности заместителя главы Государственной миграционной службы Украины. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного нарушения по статье за получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение.
Фигурантке дела грозит мера пресечения в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права поседать определенные посты или заниматься некоторой деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В прокуратуре отметили, что идет совместное расследование с СБУ по факту получения неправомерной выгоды за содействие в оформлении нужных документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Шосткинской прокуратуры выявили факт коррупции с участием главы фермерского хозяйства.
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