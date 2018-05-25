15:34 25.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Бывшей замглаве ГМС Пимаховий выдвинуто подозрение в коррупции

Генеральная прокуратура Украины выдвинула подозрение экс-заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой в получении взятки.

Бывшей замглаве ГМС Пимаховий выдвинуто подозрение в коррупции

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В данный момент она уволена с должности заместителя главы Государственной миграционной службы Украины. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного нарушения по статье за получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение.

Фигурантке дела грозит мера пресечения в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права поседать определенные посты или заниматься некоторой деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. 

В прокуратуре отметили, что идет совместное расследование с СБУ по факту получения неправомерной выгоды за содействие в оформлении нужных документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Шосткинской прокуратуры выявили факт коррупции с участием главы фермерского хозяйства.


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