19:53 15.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрпочта" выпустила специальную марку в честь финала Лиги чемпионов

В компании-операторе почтовой связи Украины "Укрпочте" заявили об изготовлении марки в честь прохождения финала Лиги чемпионов-2018, которое произойдет в столице.

Об этом сообщает "Укрпочта" в социальную сеть Twitter.

На специальном знаке почтовой оплаты изображается Кубок европейских чемпионов с надписью "Final Kyiv 2018". Марка оформлена в национальных украинских желто-синих цветах.

В сообщении информируют, что спецпогашение пройдет в столице 26 мая 2018 года штемпелем "Финал Лиги Чемпионов. Киев. 2018". 

Мужское финальное футбольное соперничество Лиги чемпионов между английской командой "Ливерпуль" и мадридской "Реал" пройдет 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский", а обслуживать поединок будет сербский судья Милорад Мажич. Старт матча - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", столичные власти к проведению финалов футбольной Лиги чемпионов приняли решение перекрыть несколько улиц в центре города.


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