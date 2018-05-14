12:51 14.05.2018 | Общество | Новости
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По Керченскому мосту разрешили движение автотранспорта

Во временно оккупированный российским агрессором полуостров Крым открыли путепроводное движение из города Керчь Российской Федерации.

По Керченскому мосту разрешили движение автотранспорта

Об этом сообщает пресс-служба "госкомитета по дорожному хозяйству" оккупированного полуострова.

Отмечается, что с понедельника 14 мая по мосту длиною в 1,8 км смогут перемещаться общественный транспорт и пешеходы. В нижнем участке моста после открытия автоподхода может осуществлять движение транспорт, направляющийся к Крымскому мосту и обратно.

Перемещение автомобилей начато на месте пересечения автоподхода к Крымскому мосту и керченского шоссе Героев Сталинграда.

Автодорожный участок Крымского моста закончили строить 8 мая за средства федерального бюджета России. Общая цена проекта обошлась приблизительно в 228 млрд руб. (около четырех млрд долларов). Поезда по мосту планируют запустить к 2019 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", точная дата открытия моста зависила от графика президента России Владимира Путина. 


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