14:19 06.05.2018 | Политика | Новости
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Навальный вышел на свободу и снова собирается митинговать

Российского политика и оппозиционера Алексея Навального отпустили на свободу в ночь на 6 мая из ОВД "Красносельское". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Навальный вышел на свободу и снова собирается митинговать

Сам Алексей прокомментировал свое освобождение следующим образом: "Видимо Путин пока решил меня не сажать". На Навального в ОВД оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. 

Его обвинили в подстрекательстве российской молодежи к массовым акциям протеста против президента Владимира Путина. На его официальном канале YouTube накануне 5 мая нашли материалы, где Алексей призывал россиян выходить на акции протестов "Он на мне царь!". 

Кроме самого Навального за решеткой в Красноярске оказалась координатор штаба Навального Яна Герасимова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Москве демонстрация против попыток российского правительства заблокировать Telegram быстро трансформировалась в протест против Владимира Путина.


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