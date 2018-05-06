Навальный вышел на свободу и снова собирается митинговать

Сам Алексей прокомментировал свое освобождение следующим образом: "Видимо Путин пока решил меня не сажать". На Навального в ОВД оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда.

Его обвинили в подстрекательстве российской молодежи к массовым акциям протеста против президента Владимира Путина. На его официальном канале YouTube накануне 5 мая нашли материалы, где Алексей призывал россиян выходить на акции протестов "Он на мне царь!".

Кроме самого Навального за решеткой в Красноярске оказалась координатор штаба Навального Яна Герасимова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Москве демонстрация против попыток российского правительства заблокировать Telegram быстро трансформировалась в протест против Владимира Путина.