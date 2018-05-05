"Россия - вставай" - в стране проходят антипутинские акции протеста - ФОТО

Антипутинские демонстрации запланированы в 90 городах. Стоит отметить, что В Москве, Санкт-Петербурге акции протеста являются несанкционированными, и что полиция сможет применять силу в случае провокаций со стороны активистов.

Люди вышли на улицы для борьбы с коррупцией, бедностью и неравенством, а также против блокировки Telegram. Традиционно, под прицел российских властей попали оппозиционные силы в лице партии Алексея Навального. В частности, в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в российском Санкт-Петербурге прошла акция протеста в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор осуществляет попытки заблокировать уже несколько недель.