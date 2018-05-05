13:18 05.05.2018 | Политика | Новости
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Юнкер обозлился на последователей Карла Маркса

 Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал экстремистские действия последователей учения марксизма. Об этом передает AP.

Юнкер обозлился на последователей Карла Маркса

По его словам, не стоит осуждать такого выдающегося европейского философа за то, что разношерстные группировки и отдельные лица, искажали и неправильно воспринимали учение Маркса. Марксизм предусматривает общественное владение и использование средств производства, но никак не полную экспроприацию, а порой и просто мародерство, орудий труда.

Примечательно, что еврочиновник положительно отозвался о научной деятельности Маркса, похвалив его за должный вклад в развитие гуманитарных наук, экономики и истории.

"Маркс не несет ответственности за все зверства, за которые должны отвечать его мнимые последователи", - подытожил Юнкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Еврокомисси Жан-Клод Юнкер, поздравляя президента РФ Владимира Путина, заявил, что позитивные отношения между Европейским союзом и Россией имеют решающее значение для безопасности Европы.


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