Юнкер обозлился на последователей Карла Маркса

По его словам, не стоит осуждать такого выдающегося европейского философа за то, что разношерстные группировки и отдельные лица, искажали и неправильно воспринимали учение Маркса. Марксизм предусматривает общественное владение и использование средств производства, но никак не полную экспроприацию, а порой и просто мародерство, орудий труда.

Примечательно, что еврочиновник положительно отозвался о научной деятельности Маркса, похвалив его за должный вклад в развитие гуманитарных наук, экономики и истории.

"Маркс не несет ответственности за все зверства, за которые должны отвечать его мнимые последователи", - подытожил Юнкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Еврокомисси Жан-Клод Юнкер, поздравляя президента РФ Владимира Путина, заявил, что позитивные отношения между Европейским союзом и Россией имеют решающее значение для безопасности Европы.