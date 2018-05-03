10:11 03.05.2018 | Политика | Новости
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О Дональде Трампе снимут документальный фильм

В США режиссеры взялись за съемку ленты о пути президента страны Дональда Трампа к власти. Об этом передает Hollywood Reporter.

О Дональде Трампе снимут документальный фильм

За дело взялся молодой и амбициозный режиссер и журналист Гэбриэл Шерман. Он давно мечтал лично познакомиться с Трампом, а съемки филма это отличная возможность пригласить главу американского государства на кинопоказ. Стоит отметить, что Шерман покамест занимается написанием сценария, а вот поиском актером для исполнения роли Трампа займется его коллега, имя которого он решил оставить в тайне.

Фильм будет называться "Ученик", в нем коротко будут рассказаны основные эпизоды жизни Трампа, его бизнес-деятельность, а также путь во власть. Отметим, что Дональд Трамп сам неоднократно снимался в фильмах, телесериалах и реалити-шоу. Его можно узнать по ролям в таких популярных фильмах, как "Секс в большом городе" и "Дни нашей жизни" и "Один дома".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию.


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