О Дональде Трампе снимут документальный фильм

За дело взялся молодой и амбициозный режиссер и журналист Гэбриэл Шерман. Он давно мечтал лично познакомиться с Трампом, а съемки филма это отличная возможность пригласить главу американского государства на кинопоказ. Стоит отметить, что Шерман покамест занимается написанием сценария, а вот поиском актером для исполнения роли Трампа займется его коллега, имя которого он решил оставить в тайне.

Фильм будет называться "Ученик", в нем коротко будут рассказаны основные эпизоды жизни Трампа, его бизнес-деятельность, а также путь во власть. Отметим, что Дональд Трамп сам неоднократно снимался в фильмах, телесериалах и реалити-шоу. Его можно узнать по ролям в таких популярных фильмах, как "Секс в большом городе" и "Дни нашей жизни" и "Один дома".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию.