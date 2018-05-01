10:19 01.05.2018 | Общество | Новости
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В ООН назвали количество нелегальных рабочих в мире

Почти два миллиарда человек, а это 60% работающего населения во всем мире, официально не устроены на работу. В результате эти люди не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий.

В ООН назвали количество нелегальных рабочих в мире

Об этом сообщается в докладе Международной организации труда на сайте ООН.

По предварительным данным, самый высокий процент неустроенных официально приходится на развивающиеся страны – это 93%. К примеру, в Африке неформально трудятся почти 86% работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом, в арабских государствах эта цифра составляет примерно 68%, в Северной и Южной Америке – 40%, а в Европе и Центральной Азии – 25%.

Отметим, что наивысшая доля неофициально трудящихся в сфере сельского хозяйства – более 90%.  У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально – в два раза выше, чем у городских жителей, говорится в докладе.

Мужчины устраиваются на работу неофициально на 5% чаще, чем женщины, однако права женщин, трудящихся неформально, ущемляются в большей степени, подчеркивают авторы доклада.

Стоит добавить, что соответствующие исследование основано на показателях из более 100 государств, в том числе из Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины.


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