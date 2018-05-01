15:38 01.05.2018 | Общество | Новости
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Оглашен список жюри Евровидения-2018

Общественности предоставлены на рассмотрение имена всех членов жюрийских кресел песенного всемирного конкурса Евровидение-2018, который проведут в столице Португалии Лиссабоне.

Оглашен список жюри Евровидения-2018

Перечень имен сообщается на официальном сайте конкурса.

В общем числе в судейский список вошло 215 представителей из 43 стран. Среди 215 жури - 102 женщины и 113 мужчин.

Украину будут представлять певицы Кристина Соловий, Alloise, радиоведущий Денис Жупник, музыкальные продюсеры Виталий Климов и Артур Даниелян.

Они будут судить конкурсантов по многим параметрам, среди которых вокальные данные, артистизм, композиция, оригинальность песни и общее впечатление.

Самому младшему судье всего 16 лет, он родом из Эстонии. Наиболее старейшему исполнилось 74 года, он представляет хорватское жюри. Грузия, Литва и Черногория в состав своего жюри пригласили профессоров.

Победителя конкурса Евровидение-2018 определят путем зрительского голосования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вернулась российская певица, которую в прошлом году не допустили на "Евровидение".


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