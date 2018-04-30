Ситуация на блокпостах сегодня, 30 апреля

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что всего через КПВВ проследовало 28 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств:

- "Майорское" - 6 285 человек и 905 транспортных средств;

- "Марьинка" - 6 850 человек и 1 345 транспортных средств;

- "Новотроицкое" - 5 190 человек и 1 080 транспортных средств;

- "Гнутово" - 2615 человек и 690 транспортных средств;

- "Станица Луганская" - 7020 человек".

При этом, сегодня ситуация в пунктах пропуска на въезд и выезд перебывало такое количество транспортных средств:

- КПВВ "Майорск" – 0/70;

- КПВВ "Марьинка" – 0/40;

- КПВВ "Новотроицкое" – 0/50;

- КПВВ "Гнутово" – 20/20.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня, 30 апреля, последний день апреля на Донбассе официально заканчивается АТО, а приходит на смену Операция объединенных сил. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Петром Порошенко.