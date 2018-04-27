Максим Степанов: блогер или губернатор?

Эта столь болезненная для одесситов тема не осталась незамеченной и председателем Одесской ОГА Максимом Степановым. В своей, написанной на украинском языке, но изобилующей русизмами (а Степанов всячески позиционирует себя украинцем и украинским патриотом) колонке на "Украинской правде", одесский губернатор сыпет общими фразами и рассказывает о благих намерениях.

Казалось бы, чиновник такого ранга мог бы рассказать о текущих достижениях в направлении пожарной безопасности на социальных объектах, предоставить отчёт о проделанных работах, и на цифрах убедить и успокоить одесситов и жителей области, что такое больше не повторится .

Тем более, что последнее известное общественности заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством М. Степанова состоялось 12 сентября 2017 года (за три дня до одесской трагедии).

Вот выдержка из протокола:

На территории Одесской области расположено 1659 объектов образования, проверено состояние готовности к пожарной, техногенной безопасности лишь 973 объектов образования, то есть 686 объектов образования инспекторы просто не посещали! При проведении проверок по нарушениям требований Правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 973 должностных лица, ответственные за данное направление работы. Цифра проверенных объектов полностью совпадает с количеством привлеченных к ответственности, это говорит о 100% неготовности проверенных объектов! И что сделано за 8 месяцев после трагедии? Мог бы об этом рассказать Степанов? Мог, но нет.

Степанов с пафосом заявляет: "Область выделила невиданную ранее сумму на обеспечение пожарной безопасности на объектах областной собственности — 111 миллионов гривен". Прекрасно. Но куда конкретно были направлены эти средства? Сколько из 392-х (по данным ГУ ГСЧС на август 2017) неисправных пожарных гидрантов привели в рабочее состояние к началу летнего отдыха? Сколько из 240-ка неисправных пожарных водоемов восстановлено? Сколько из 89-ти водонапорных башен отремонтировано? Куда были направлены эти средства? Видимо большая тайна, ведь одесская ОГА под руководством Степанова так и не смогла за год наладить работу сайта ОГА, на котором в публичном доступе должны быть размещены соответствующие документы. Но, нет.

Упоминает Максим Степанов и о своем личном вкладе в борьбу с коррупцией: "Коли було винесено відповідні приписи, наприклад, на закриття тих чи інших об’єктів, почалися дзвінки від чиновників і власників бізнесу з проханнями. Але жодного позову до суду з приводу закриття або припинення роботи установ я не зупинив".

После таких "прохань" (в т.ч. "чиновников") глава ОГА по закону обязан обратиться в прокуратуру, а не хвастать, что "не зупинив". Должен, но, нет.

Также Степанов пишет: "Нельзя манипулировать ситуацией, используя аргументы "ну это же школа, это же детский сад, мы не можем его закрыть, пусть работает хоть как-то"… Или установить соответствующую пожарную безопасность, или закрыть. Без вариантов. Это именно то, что мы сейчас делаем в области".

Говоря о том что нельзя манипулировать, глава одесской ОГА не только манипулирует, но и, как можно оценить, беззастенчиво врёт. Со времени пожара в "Виктории" в Одесской области не было закрыто не только ни одной школы или детского садика, не был закрыт ни один торговый центр, нарушающий правила пожарной безопасности.

Самопиар и признание собственной некомпетентности. Разве этого ждет Одесса и область от губернатора Степанова?

Источник: ivasi.news