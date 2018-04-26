В Германии вспомнили о Чернобыльской катастрофе

Об этом информирует издание DW.

По словам депутата от "зеленых", энергетическая политика Украины находиться в критическом состоянии, которая по-прежнему делает ставку на атомную энергетику.

Еврокомиссия поддерживает эту политику, в частности, предоставляя кредиты на обеспечение мер безопасности, что позволяет продлить срок службы украинских АЭС.

Коттинг-Уль отметила, что зона отчуждения вокруг потерпевшей аварию станции используется для туризма.

По мнению депутата, на этой территории, вероятно, будет организован центр для хранения отработавшего ядерного топлива. В частности, там запланировано строительство могильника для отходов малой и средней активности, а также промежуточное хранилище для высокоактивных отходов. Планов по созданию могильника для высокоактивных отходов пока нет.

К слову, заседание комитета бундестага по охране окружающей среды, посвященное последствиям аварии на Чернобыльской АЭС, было приурочено к 32-й годовщине техногенной катастрофы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", она стала самой масштабной, как по количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по количеству жертв. В этом году 26 апреля исполняется 32 года со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС.