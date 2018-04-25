10:59 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В городе Хуст заведующий родильным отделением райбольницы попался на взятке

Полиция на Закарпатье задержала заведующего родильным отделением районной больницы.

В городе Хуст заведующий родильным отделением райбольницы попался на взятке

В Хустском районе врач попался на взятке в 400 долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области в среду, 25 апреля, была задокументирована преступная схема вымогательства и получения неправомерных выгод заведующим родильного отделения Хустской районной больницы.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Закарпатской области Марины Безегы, задержанный получил 400 долларов от местного жителя за решение вопроса о госпитализации и прием родов от его жены.

Сейчас против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали судью Голосеевского районного суда города Киева. Судья попался на взятке. Детективы Бюро вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили судью Андрея Новака, которые попался в момент получения части неправомерной выгоды в размере тысячи долларов.


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