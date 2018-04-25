13:16 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НАБУ заявили, что международная правовая помощь активизируется

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил об увеличении уровня международной правовой помощи в раскрытии масштабных нашумевших в правоохранительных кругах дел.

В НАБУ заявили, что международная правовая помощь активизируется

Об этом сообщил Сытник 25 апреля на пресс-конференции в Киеве.

По словам руководителя НАБУ, в наличии имеется больше 20 международных поручений, которые относятся к громким делам по Уголовному Кодексу Украины. В данный момент течение процедуры обмена имеющимися данными, среди участников которой также фигурирует Британия, активизировался.

По его мнению, это даст хорошие плодотворные результаты, но все зависит от того, насколько оперативно материалы будут переданы НАБУ для дальнейшего расследования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по утверждению директора НАБУ, дело Онищенко в ближайшее время могут передать в суд.


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