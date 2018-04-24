В Кабмине планируют отменить штамп о прописке в паспорте

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, информация о прописке теперь будет содержаться в электронном реестре, поэтому нет необходимости в штампе паспорта.

Кроме того, новым законопроектом предлагается упростить процесс прописки, так как хотят отказаться от справок с ЖКХ или других служб, подтверждающие проживание человека по адресу.

По мнению чиновников, после принятия закона перерегистрироваться по новому адресу можно будет в течение суток.

К слову, в Минэкономразвития уточнили, что не будут штрафовать людей за проживание не по адресу прописки.

Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства. Также предусматривается штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гражданам Украины не смогут отказаться от карт удостоверения личности ID-карточек по любым убеждениям. Соответствующее решение принял Кассационный административный суд Верховного Суда.