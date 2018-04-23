В понедельник на Донбассе ранены трое военных - ВИДЕО

С начала суток противник 25 раз открывал огонь. В результате боевых действий трое украинских бойцов получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении противник дважды из запрещенных 120-мм минометов и гранатометов открывал огонь по укреплениям вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной и трижды - возле Новоалександровки. Также обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов осуществлялись по позициям возле Новозвановки.

На донецком направлении враг применял 120-мм минометы неподалеку Водяного. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь по военным в Верхнеторецком, Водяном и Гнутово.

Крупнокалиберные пулеметы противник применил по опорным пунктам в районе Павлополя, а стрелковое оружие - под Талаковкой, Лебединским, Невельским, Марьинкой, Павлополем и вблизи шахты Бутовка.

Напомним, за сутки 22 апреля на Донбассе зафиксировали 30 вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.