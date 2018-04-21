21:00 21.04.2018 | Политика | Новости
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В Ереване полиция жестоко расправляется с протестующей оппозицией

В Ереване сегодня, 21 апреля полиция попыталась зачистить улицы от протестующих граждан. Об этом передает News.am.

В Ереване полиция жестоко расправляется с протестующей оппозицией

Согласно информации источника, активисты и демонстранты решили перекрывать движение главных улиц в городе. Протестующие постоянно сигналят и шумят, а свои авто просто закрывают на ключ и продолжают демонстрационные выступления в других частях города. 

Сторонники лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашиняна призывают граждан оставлять свой транспорт в труднодоступных для эвакуаторов местах. В ходе субботних протестов были взяты под стражу более 102 граждан. 

Напомним, что в Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Ереване хотят усилить охрану органов государственного управления полиция и намерены применять для этого оружие


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