В Ереване полиция жестоко расправляется с протестующей оппозицией

Согласно информации источника, активисты и демонстранты решили перекрывать движение главных улиц в городе. Протестующие постоянно сигналят и шумят, а свои авто просто закрывают на ключ и продолжают демонстрационные выступления в других частях города.

Сторонники лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашиняна призывают граждан оставлять свой транспорт в труднодоступных для эвакуаторов местах. В ходе субботних протестов были взяты под стражу более 102 граждан.

Напомним, что в Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Ереване хотят усилить охрану органов государственного управления полиция и намерены применять для этого оружие.