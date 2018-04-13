15:50 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Укравтодор должен предоставить отчет Кабмину о дорогах в середине мая

Кабинет министров Украины планирует полусить отчет Укравтодора касательно исследования качества выполненных дорожных работ в середине мая. Так заявил премьер-министр Владимир Гройсман, во время деловой поездки в Черкасскую область.

Укравтодор должен предоставить отчет Кабмину о дорогах в середине мая

Об этом сообщает “Правительственный портал”.

По словам Гройсмана, правительство заслушает отчет Государственного агентства автомобильных дорог Украины по проверке качества дорожных работ и в случае, если реставрация проведена плохо, оплату никто не получит.

Он добавил, что дорогу “Киев-Одесса” приведут к нормальному для движения транспорта состоянию уже к 1 мая.

Как заметил Гройсман, в 2018 году общая сумма дорожных средств более 47 млрд грн, если не считать траты от таможенного эксперимента. Субвенция равняется 11,5 млрд грн, которая выделена местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинцам, впервые получившим  водительское удостоверение, не будут возвращать права, если у них в следствие нарушений были законодательственно отобраны удостоверения на управление транспортными средствами.


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