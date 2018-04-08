Лучшие поздравления с Пасхой - ФОТО

В этот день можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

Христос Воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья, Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает, Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.



Крашеные яйца, куличи,

Огонек веселый на свечи.

Очищайте души и сердца — Это Пасха светлая пришла.

С ней придет пускай добро,

Вера, что все будет хорошо,

Пусть исполнятся мечты, Всем здоровья и любви.

Пусть в день Великой Пасхи Безмерно вам везет.

И пусть к вам с поцелуями Сегодня пристает:

Здоровье, с ним удача, Конечно же, любовь.

И пусть они не ссорятся При этом меж собой.

На куличи много ты не налегай, Яичками стучись не забывай.

Всех целуй, люби и обнимай, Пей кагор, душою отдыхай.

Всем вокруг желай чудес, Всех поздравь — Христос Воскрес!

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил православных христиан Благовещением Господним.