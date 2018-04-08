Лучшие поздравления с Пасхой - ФОТО

В этот день можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!
Христос Воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья, Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает, Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
Крашеные яйца, куличи,
Огонек веселый на свечи.
Очищайте души и сердца — Это Пасха светлая пришла.
С ней придет пускай добро,
Вера, что все будет хорошо,
Пусть исполнятся мечты, Всем здоровья и любви.
Пусть в день Великой Пасхи Безмерно вам везет.
И пусть к вам с поцелуями Сегодня пристает:
Здоровье, с ним удача, Конечно же, любовь.
И пусть они не ссорятся При этом меж собой.
На куличи много ты не налегай, Яичками стучись не забывай.
Всех целуй, люби и обнимай, Пей кагор, душою отдыхай.
Всем вокруг желай чудес, Всех поздравь — Христос Воскрес!
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил православных христиан Благовещением Господним.