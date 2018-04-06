В столичном ресторане задержали чиновника во время получения взятки - ФОТО

Мужчина попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, было установлено, что за каждый оформленный документ от требовал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

По оперативной информации, он организовал коррупционную схему вокруг надуманного "дефицита" бланков-разрешений на международные грузоперевозки. При этом за регулярную выдачу таких разрешений он требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов.

Взяточник был задержан в четверг вечером, 5 апреля, в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в четверг, 5 апреля, полиция разоблачили подполковника управления защиты экономики Национальной полиции в области. Офицер попался на взятке. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники десять тысяч долларов.