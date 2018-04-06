В Пуэрто-Рико закроют около 300 школ

Об этом сообщает NBS News.

В связи с пронесшимся ураганом и экономическим кризисом Пуэрто-Рико оставляют целые семейства, после чего количество учащихся в местных школах ощутимо понизилось.

В Департаменте образования успоколили начавших было беспокоиться учителей, заявив, что увольнять из-за закрытия учреждений никого не будут.Преподавателей переведут на работу в другие оставшиеся школы.

Если сравнить наполнение классов страны с маем прошлого года, то число учащихся снизилось на 38,7 тысяч человек, а около половины школ заполнено только на 60%.

Когда заведения закроют, в Пуэрто-Рико останется 828 государственных школ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", датская компания конструкторов Lego подписала с Министерством образование и науки Украины соглашение об обеспечении украинских учеников всемирно известным конструктором Lego.