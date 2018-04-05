08:33 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" запускает полноценное питание в ночных поездах

ПАО "Укрзализныця" уже этой весной планирует запустить трехразовое питание в ночных поездах, такие планы были оглашены еще в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте компании.

По словам директора департамента пассажирских перевозок Александра Красноштана, в ближайшие два месяца "Укрзализныця" запустит полноценное питание в ночных поездах. Однако, на первом этапе такая услуга будет доступна только в нескольких поездах, для тестирования.

На втором этапе компания объявит тендер на закупку такой услуги для всех ночных поездов.

Известно, что пассажиры заранее онлайн или непосредственно во время поездки смогут заказать выбранные из меню блюда.

Также компания предусмотрит меню с полноценным питанием, которое будет включать первые, вторые блюда и закуски.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ" с начала 2018 года ПАО " Укрзализныця" построила и приобрела 1230 полувагонов. Такие показатели в шесть раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период.


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