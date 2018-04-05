Телеканалу "Интера" назначили очередную проверку

Проверка будет проведена в связи с трансляцией этими каналами передач с участием лиц из санкционного списка. Как сообщает в четверг, 6 апреля, сайт регулятора, 23 и 24 февраля в эфире телеканала "Интер" демонстрировались фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих" - режиссер Никита Михалков, 24 февраля фильм "Офицеры" - с участием Василия Ланового , 3 и 4 марта - "Афоня", с участием Валентины Талызиной, 3 и 5 марта - "Гараж" с участием Валентина Гафта, 8 и 9 марта - "Любовь и голуби" с участием Александра Михайлова, режиссер Владимир Меньшов, 8 и 10 марта - "Москва слезам не верит" с участием Олега Табакова, режиссер Владимир Меньшов, 17 и 18 марта - "Мэри Поппинс, до свидания" с участием Олега Табакова, 17 и 19 марта - "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Олега Табакова, Бориса Клюева и Алисы Фрейндлих.

В то же вермя в эфире телеканала "Воля Cine + MIX" транслировались фильмы с участием Александра Панкратова: "За прекрасных дам!" - 7, 8, 23 и 24 марта, "Я сама" - 12 марта и "Ребенок к ноябрю" - 20 и 21 марта, а также фильм "Чехарда" - с участием Алисы Фрейндлих - 22 марта.

По мнению Нацсовета демонстрация этих фильмов является нарушением телеканалами закона "О телевидении и радиовещании" в части запрета на трансляцию контента с участием лиц, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обещал наложить санкции на медиа-холдинг Inter Media Group. Такие меры к каналу могут быть применены из-за несоблюдения языковых квот. Соответствующее решение было принято после внеплановой проверки каналов медиа-холдинга.