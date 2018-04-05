09:52 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Украины

В большинстве водоемах Украины продолжает сохраняться тенденция к повышению уровней воды. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Украины

По данным Гидрометцентра, на реках продолжится развитие весеннего половодья.

Отмечается, что в период с пятого по шестое апреля ожидается дальнейший подъем уровней воды на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений.

Также  на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму в Сумской, Полтавской, Днепропетровско области.

На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

Кроме того сегодня на Дунае в районе Вилково в Одесской обл. будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над нулем поста. До 6 апреля, на реке Выжевка в Волынской области продолжится повышение уровней воды интенсивностью 1-3 см в сутки.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", в Одесской области на территории города Вилково прогнозируется сохранение опасного  уровня воды. Ситуация возникла в связи с прохождением волны весеннего половодья реки Дунай и попутного наводнению ветра.


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