Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Украины

По данным Гидрометцентра, на реках продолжится развитие весеннего половодья.

Отмечается, что в период с пятого по шестое апреля ожидается дальнейший подъем уровней воды на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений.

Также на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму в Сумской, Полтавской, Днепропетровско области.

На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

Кроме того сегодня на Дунае в районе Вилково в Одесской обл. будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над нулем поста. До 6 апреля, на реке Выжевка в Волынской области продолжится повышение уровней воды интенсивностью 1-3 см в сутки.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области на территории города Вилково прогнозируется сохранение опасного уровня воды. Ситуация возникла в связи с прохождением волны весеннего половодья реки Дунай и попутного наводнению ветра.