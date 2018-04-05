Савченко отказалась от допроса на полиграфе

Отмечается, что нардеп Савченко отказалась от допроса, так как не были согласованы все процессуальные вопросы.

Защита обвиняемой утверждает, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате сегодня было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате.

Допрос, обещает сторона защиты, может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция намерена доставить народного депутата Надежду Савченко в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Депутат должна пройти психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа.