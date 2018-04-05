14:42 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко отказалась от допроса на полиграфе

Запланированный на сегодня, пятое апреля допрос народного депутата Надежды Савченко на полиграфе, не состоялся. Однако была проведена психофизиологическая экспертиза. Об этом сообщают украинские СМИ.

Савченко отказалась от допроса на полиграфе

Отмечается, что нардеп Савченко отказалась от допроса, так как не были согласованы все процессуальные вопросы.

Защита обвиняемой утверждает, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате сегодня было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате.

Допрос, обещает сторона защиты, может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", полиция намерена доставить народного депутата Надежду Савченко в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Депутат должна пройти психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа.


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