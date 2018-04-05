19:37 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство разрешило привлекать на службу непригодных для этого лиц

Верховная Рада Украины приняла решение дать возможность привлекать на военную службу на законодательственном уровне людей, которых признали непригодными для служебных обязанностей. Чиновники отдали 241голос за новый законопроект во втором чтении.

Правительство разрешило привлекать на службу непригодных для этого лиц

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что военнослужащие по контракту с украинским гражданством, согласно новому закону для нужд украинских военных формирований, которых медицинские комиссии признали непригодными для военной службы по состоянию здоровья, по их собственным обращениям могут продлить службу до истечения срока контракта.

Также они смогут заключать новые военные договоренности со страной, но не дольше чем до начала предельного возраста пребывания на военной службе.

Добавлено, что закон касается и тех служащих, у которых военные медики обнаружили ранения (травмы, контузии, увечия), что привело к установлению им инвалидности, частичной потери трудоспособности без установления инвалидности (кроме умственных, сенсорных, психологических недостатков, нарушений психики, поведения и прочего).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине начинается весенний призыв на срочную службу.


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