07:29 05.04.2018 | Общество | Новости
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ОЗХО на следующей неделе представит результаты экспертизы по отравлению Скрипаля

Сотрудники совета Организации по запрещению химического оружия посетили Великобританию и собрали все необходимые образцы токсичного вещества, которым были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ОЗХО на следующей неделе представит результаты экспертизы по отравлению Скрипаля

Результатов экспертизы будут представлены в начале следующей недели. Об этом в четверг утром, 5 апреля, сообщила пресс-служба Организации объединенных наций.

Согласно сообщению, получены образцы медицинских анализов обеих жертв и полицейского, который мог оказаться под воздействием яда.

Они доставлены в лабораторию еще 23 марта. Образцы были разделены в присутствии эксперта из Соединенного Королевства, ему предоставили часть каждого образца, - пояснил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмдж.

Он также отметил, что Великобритания заявила о своем желании сделать весь процесс как можно более прозрачным и поделиться результатами расследования с другими странами-членами Организации. Поэтому о результатах будет составлен отчет, а его копия будет передана Великобритании, - заверил Узюмдж.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

Как сообщал УРА-Информ, Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций. Это связано с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом в среду, 4 апреля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.


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