14:15 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Названа сумма, которую перечислят местным общинам в 2018 году

Из Украинского государственного бюджета в течении 2018 года в общей сумме местным бюджетам перечислят 38 млрд гривен.

Названа сумма, которую перечислят местным общинам в 2018 году

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время расширенного правительственного совещания в Виннице.

По его словам, чиновники подвели итог, что в текущем году к тем суммам, которые уже на счету у местных общин, дополнительно перечислят 38 млрд гривен с целью регионального развитяе, на дороги, на развитие социально-экономический территорий.

Он добавил, что это масштабнейшие ресурсы, которые еще получается объединять, но при этом стремление должно быть общим.

Также по словам министра, главной целью на будущее он видит улучшение украинской экономики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Виннице пройдет расширенное совещание Кабинет министра Украины, посвященное вопросам децентрализации и стратегического развити я регионов. 


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