На Львовщине синоптики объявили штормовое предупреждение

В связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области,

Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует местами порывы юго-западного ветра и шквалы 15-20 метров за секунду.

При этом ветер может сопровождаться грозами. В связи с этим в ГосЧС приняло решение объявить штормовое предупреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1-2 апреля в Закарпатской области объявили гидрологическое штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды на реках области и угрозы подтоплений приусадебных участков и сельхозугодий.