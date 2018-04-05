21:58 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине синоптики объявили штормовое предупреждение

К концу сегодняшнего дня четверга, 5 апреля, синоптики ожидают на территории Львовской области значительное усиление юго-западного ветра.

На Львовщине синоптики объявили штормовое предупреждение

В связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области,

Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует местами порывы юго-западного ветра и шквалы 15-20 метров за секунду.

При этом ветер может сопровождаться грозами. В связи с этим в ГосЧС приняло решение объявить штормовое предупреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1-2 апреля в Закарпатской области объявили гидрологическое штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды на реках области и угрозы подтоплений приусадебных участков и сельхозугодий.


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