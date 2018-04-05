Чевгуз объяснил, почему ушел от Савченко

По его мнению, надо защищаться от того обвинения, которое выдвинуто, а не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела, - пояснил адвокат свое вчерашнее заявление.

Как заявил Чевгуз в среду вечером, 4 апреля, журналистам, хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, а тот, кто на своей волне трудно защищать. Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу, - пояснил он, добавив, что ни с Савченко не нашли общий язык в этом вопросе.

Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партии, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать, а мне не может. Поэтом продолжит оказывать правовую помощь Савченко я не могу, - пояснил он.

В свою очередь сестра подозреваемой Вара Савченко заявила, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко. Просто они еще не имеют на руках материалов дела и им нечего рассматривать.

Чевгуз останется в этом деле. Адвокаты все бесплатно работают, но у всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут, - заявила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко.

До этого момента у Надежды Савченко было три адвоката.

Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.