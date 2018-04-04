В Украине уже платят больше налогов, чем раньше

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Как информируют сотрудники Госстатистики, в прошлом году украинские траты на текущие налоги на доходы и имущество поднялись на 33,8%.

Население, приобретая товары и услуги, начало полатить на 26,6% больше. Взносы на социальное страхование выросли на 23,1%.

Помимо этого средняя заработная плата в 2017 году выросла на 31,1%, а прибыль и смешанный доход — на 14,7%. Доходы от собственности в то же время снизились на 2,3%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", грядет обновление автомобильных налогов.