11:53 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В харьковском метро задержали военного с миной – ФОТО

В Харькове на станции метро Индустриальная полицейские задержали военнообязанного мужчину с сигнальной миной.

В харьковском метро задержали военного с миной – ФОТО

Об этом в среду, четвертого апреля, сообщили в отделе полиции метрополитена ГУ НП области.

Отмечается, что правоохранители обнаружили интересную находку во время проверки документов у мужчины, который оказался жителем Полтавской области.

Известно, что мину изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство.

Задержанному может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевские правоохранители задержали торговца оружием столичной подземке. По предварительной информации, полисмены остановили для проверки документов подозрительного вида мужчину.


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