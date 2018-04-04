Украинцы платят за коммунальные услуги значительно меньше европейцев

Об этом сообщает НКРЭКУ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, опубликовала статистическую информацию об Украине и европейских институтов об использовании гражданами энергоресурсов и обеспеченнии коммунальных услуг.

В частности, украинцы каждый месяц в среднем используют 160 кВт/ч электроэнергии. В случае данного показателя страна находится посередине, так как поляки потребляюит - 169 кВт/ч, венгры - 220 кВт/ч, словаки - 230 кВт/ч, румыны - 135 кВт/ч.

Но одновременно с этис тарифы в Украине на электроэнергию наименьшие, поскольку за электричество мы платии 1,28 грн за кВт/ч, когда население Польши оплачивает 4,63 грн за кВт/ч, что в 3,6 раза меньше.

С отоплением между тарифами стран и украинскими ценами такая же ситуация. Украинская стоимость равняется 1300 грн/Гкал, а в Словакии платят 3460 грн/Гкал, то есть в 2,6 раза меньше.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", долг украинцев в феврале 2018 за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3,9 млрд гривен - до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем прошлого 2017 года.