Порошенко выразил соболезнования семье экс-узника Кремля - ФОТО

Так, в своем посте лидер страны сообщил, что ушел из жизни Юрий Данилович Солошенко – чрезвычайно светлый, сильный духом человек.

"Почти два года назад нам удалось вернуть его с российской тюрьмы в Украину. К сожалению, побороть тяжелую болезнь Юрий Данилович не смог. Вечная память. И искренние соболезнования семье несокрушимого сына Украины", – написал Порошенко.

При этом экс-узник Кремля Геннадий Афанасьев добавил, что несмотря на болезнь и травмы, полученные в неволе, "старик держался до последнего вздоха".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 4 апреля, умер освобожденный в 2016 году пленник Кремля Юрий Солошенко, которого в России осудили раньше за шпионаж.

политические заключенные Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко 14 июня 2016 года вернулись из России в Украину. Его обменяли на некую одесситку. Обмен состоится по той же схеме, по которой меняли Надежду Савченко на российских ГРУшников, когда украинку и россиян одновременно доставили на родину на самолетах.