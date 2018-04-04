НАБУ опубликовала записи прослушки Холодницкого - ВИДЕО

Главу САП прослушивали около месяца - на протяжении февраля-начала марта. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных дел оказалось под угрозой.

Речь, в частности, идет о таких резонансных делах таких, как предложение взятки исполняющей обязанности министра здравоохранения, нанесение убытков бюджету Одессы на 185 миллионов гривен, незаконное обогащение членов САП, организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами, нарушения при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.

При этом в дисциплинарной жалобе на Холодницкого НАБУ инкриминирует ему злоупотребление служебным положением;

давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ;

подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на сегодняшнем заседании народные депутаты планируют заслушать заместителя генерального прокурора Украины, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.