4 июля утвердили "Днем полиции Украины"

Об этом сообщил глава государства во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины.

По словам лидера страны, после совещания с министром, он сегодня, 4 апреля, поставил подпись под указом о введении в систему профессиональных праздников нового - дня украинских полицейских.

Известно, что в 2015 году 4 июля на Софийской площади Киева первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко сообщил о запланированном майском прибытии в государство группы экспертов Береговой охраны Соединенных Штатов Америки.