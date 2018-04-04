4 июля утвердили "Днем полиции Украины"

Об этом сообщил глава государства во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины.
По словам лидера страны, после совещания с министром, он сегодня, 4 апреля, поставил подпись под указом о введении в систему профессиональных праздников нового - дня украинских полицейских.
Известно, что в 2015 году 4 июля на Софийской площади Киева первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко сообщил о запланированном майском прибытии в государство группы экспертов Береговой охраны Соединенных Штатов Америки.