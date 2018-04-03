За прошлую неделю около сотни жителей Закарпатья подхватили корь

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

Указано, что на прошлой неделе в области на 20% меньше заболевших чем на предыдущей неделе, а именно 94 против 117 случаев. Как и раньше, в общем числе заболевших превобладающее количество детей до 17 лет – 89% или 84 ребенка. Процент заболевших взрослых снизился с 26% до 11 %, то есть с 31 до десяти случаев.

Как утверждает заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик, большинство инцидентов с корью зафиксировано в возрастных группах до четырех лет и у детей до одного года.

Как добавляет служба, из 94 больных не делали прививок от кори 83%. Помощь медиков в стационаре предоставлена 78 людям (83% заболевших), в частности, 70 детям до 17 лет и восьмерым взрослым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Житомире в связи со вспышкой кори в госпиталях разместили 21 заболевших военнослужащих.