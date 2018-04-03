08:19 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Всего за сутки 12,5 тыс. пациентов выбрали семейного врача - ФОТО

За первый день старта национальной кампании "Врач для каждой семьи" почти 12,5 тыс. украинцев выбрали своего личного семейного врача.

Всего за сутки 12,5 тыс. пациентов выбрали семейного врача - ФОТО

Об этом написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

В своем посте он указал, что тысячи пациентов определились со своим врачом. Это был неожиданный результат всего за один день. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме.

Вместе с тем он отметил, что имели место единичные случаи очередей и некорректного поведения в медучреждениях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине стартует кампания п выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты.

Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.


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